Fenerbahçe'de Mesut Özil'e özgürlük

Fenerbahçe'de teknik direktör lük görevine getirilen İsmail Kartal'ın sarı lacivertlilere ne gibi yenilikler getireceği, takımı hangi sistemde oynatacağı merak konusu... Sarı lacivertlilerde daha önce görev yapan, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da da teknik direktörlük yapan Kartal'ı, kendisine yakın olan isimlere sordu.



Kartal'ın çevresine göre ona kamuoyunda oluşturulan 'geçici teknik adam' algısı büyük haksızlık... Bu isimlere göre futbolculara Kartal'ın geçmiş dönemlerdeki başarıla iyi anlatılmalı ve takımda ona hak ettiği saygınlık sunulmalı.



BÜYÜK MAÇLARDAKİ KARNESİ ÇOK İYİ



Görev yaptığı diğer takımlarda fanteziye kaçmadan her oyuncuyu gerçek mevkiinde oynatmayı benimseyen İsmail Kartal, genellikle 4-2-3-1 oyun anlayışını tercih ediyor. Maç boyunca topa sahip olmayı, öncelikle defans yapısı güven veren bir takım yaratmayı benimseyen İsmail Kartal'ın tek forvette Valencia'yı tercih etmesi Berisha ve Serdar Dursun'u da hamle oyuncusu olarak değerlendirmeyi seçeceğini tahmin ediliyor.



Özellikle büyük maç karnesi iyi olan İsmail Kartal Konyaspor'un başındayken Galatasaray'ı 4-3, Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 yenmiş ancak diğer maçlarda aynı motivasyonu sağlayamamıştı.



"TAKIMI KENDİSİNE İNANDIRMALI"



Kartal'a yakın isimlere göre en büyük değişim Mesut Özil'in görev ve yetkilerinde olacak... Vitor Pereira ve Zeki Murat Göle döneminde genelde kanatta tercih edilen Mesut Özil'in Kartal'la birlikte takımın lideri olması bekleniyor. Kartal'ın tecrübeli oyuncuyu serbest olarak oynatması muhtemel. Deneyimli çalıştırıcı için "Fenerbahçe'de iyi bir iz bırakmak istiyorsa Mesut, Sosa, Gustavo gibi dominant oyuncular üzerinden, kişiliğinden çok taviz vermeden bütün takıma kendisini sevdirmeyi, saydırmayı, inandırmayı başarması gerekiyor" yorumu da yapılmakta.







