Fenerbahçe'de Mesut Özil'e alkışlı destek

Fenerbahçeli taraftarlar; Adana Demirspor karşılaşmasında bazı futbolcuları ıslıklarken, Mesut Özil'i alkışladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Mesut Özil'e alkışlı destek
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10 Ocak 2022 23:31
Fenerbahçeli taraftarlar, Mesut Özil oyuna gireceği sırada yıldız oyuncunun lehine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelede 2-1 yenik duruma düşen takımlarından bazı oyuncuları ıslıklarla protesto ederken, Mesut Özil'i ise alkışlarla karşıladı.

Mesut Özil, karşılaşmanın 60. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil olmuştu.


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