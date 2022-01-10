Fenerbahçe'de Mesut Özil'e alkışlı destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Mesut Özil oyuna gireceği sırada yıldız oyuncunun lehine tezahüratta bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelede 2-1 yenik duruma düşen takımlarından bazı oyuncuları ıslıklarla protesto ederken, Mesut Özil'i ise alkışlarla karşıladı.
Mesut Özil, karşılaşmanın 60. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil olmuştu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelede 2-1 yenik duruma düşen takımlarından bazı oyuncuları ıslıklarla protesto ederken, Mesut Özil'i ise alkışlarla karşıladı.
Mesut Özil, karşılaşmanın 60. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil olmuştu.