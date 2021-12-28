Fenerbahçe'de Mesut Özil'den bir rekor daha!

Fenerbahçe'de bu sezon skora verdiği katkıyla öne çıkan Mesut Özil, kariyerinde adeta ikinci baharını yaşıyor. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, ligin ilk yarısında 16 maçta forma giyerken, 7 kez fileleri havalandırdı. Mesut Özil, bu istatistiğiyle kariyerinin en golcü ilk devresini geride bıraktı.Mesut Özil, daha önce top koşturduğu Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal'de 7 gole ulaştığı bir ilk yarı yaşamamıştı. 2009-2010'da 6 gol atmıştı Türk asıllı Alman yıldız, 2009-10 sezonunda Werder Bremen formasıyla Bundesliga'nın ilk yarısında 6 gol atarken, Fenerbahçe formasıyla 7 gol kaydedip bu rekorunu kırmayı başardı.Takım: ArsenalSezon: 2016-17Gol: 5Takım: Real MadridSezon: 2012-13Gol: 4Takım: Real MadridSezon: 2010-11Gol: 5Takım: Werder BremenSezon: 2009-10Gol: 6