Fenerbahçe'de Mesut Özil'den bir rekor daha!

Süper Lig'de ilk devreyi Yeni Malatyaspor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil yükselen performansıyla dikkat çekiyor.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de Mesut Özil'den bir rekor daha!
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28 Aralık 2021 08:32
Fenerbahçe'de bu sezon skora verdiği katkıyla öne çıkan Mesut Özil, kariyerinde adeta ikinci baharını yaşıyor. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, ligin ilk yarısında 16 maçta forma giyerken, 7 kez fileleri havalandırdı. Mesut Özil, bu istatistiğiyle kariyerinin en golcü ilk devresini geride bıraktı.

Mesut Özil, daha önce top koşturduğu Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal'de 7 gole ulaştığı bir ilk yarı yaşamamıştı. 2009-2010'da 6 gol atmıştı Türk asıllı Alman yıldız, 2009-10 sezonunda Werder Bremen formasıyla Bundesliga'nın ilk yarısında 6 gol atarken, Fenerbahçe formasıyla 7 gol kaydedip bu rekorunu kırmayı başardı.

İŞTE MESUT'UN ÖNE ÇIKAN İLK YARI PERFORMANSLARI:

Takım: Arsenal
Sezon: 2016-17
Gol: 5

Takım: Real Madrid
Sezon: 2012-13
Gol: 4

Takım: Real Madrid
Sezon: 2010-11
Gol: 5

Takım: Werder Bremen
Sezon: 2009-10
Gol: 6

 

 

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