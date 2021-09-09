Fenerbahçe'de Mesut Özil 11'e dönüyor

Milli aradan önce oynanan son lig maçı olan Altay karşılaşmasında Mesut Özil kadroda yer almamıştı. Yıldız futbolcunun, 11'de olmadığını öğrenince sakatlığını bahane ettiği öne sürülmüştü. Ali Koç ise konuyla ilgili olarak, "Hocamız Muhammed tercihini yaptı. Kimse ismi var diye oynamayacak. Hoca, sistemini Mesut ekseninde çizdi. Pereira'dan ve Mesut'tan bana gelen bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.Milli aradaki idmanlarda dikkat çekici bir performans sergileyen Mesut Özil'in Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte 11'e döneceği öğrenildi. Dünyaca ünlü oyuncu, Yiğido karşısında hücum hattında yeni takım arkadaşları Diego Rossi ve Mergim Berisha'ya liderlik edecek.