Fenerbahçe'de mesai başlıyor!

Fenerbahçe, sezonun son maçına 21 Mayıs'ta Yeni Malatya deplasmanında çıkmıştı. Sarı-Lacivertliler için Jorge Jesus yönetimindeki yeni dönem bugün başlıyor. Portekizli teknik adam ve yardımcıları ile milli görevde olmayan futbolcular bugün Samandıra'da toplanıyor. Can Bartu Tesisleri'nde ilk iki gün antrenman yapılmayacağı öğrenildi. Bugün ve yarın hem oyuncularla teknik heyet ilk kez bir araya gelip tanışacak hem de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.Jesus ve ekibi, Samandıra'daki odalarına yerleşip, tesisin işleyişi hakkında detaylı bilgi alacak. Ardından sezon öncesi çalışma programına son şekli verilecek. Fenerbahçe'nin ilk antrenmanın ise çarşamba günü yapılacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin 20 Haziran'da ise Topuk Yaylası'nda kampa girecekleri öğrenildi. Milli takımlara giden oyuncular tatil yapamadığı için temmuz ayının ilk haftasında takıma katılmaları bekleniyor.