Fenerbahçe'de Mert & Osayi ikilemi!

Yaklaşık 1.5 aydır Nijerya Milli Takım formasıyla Afrika Kupası'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel takıma geri döndü.Osayi'nin yokluğunda savunmanın sağında Mert Müldür görev yaptı. Başlangıçta Mert'in göstereceği performans soru işaretleri barındırırken milli futbolcu sağ bekte çok iyi performans gösterdi.Şimdi Osayi'nin gelişiyle birlikte savunmanın sağında kimin görev yapacağı sorusu akıllara takıldı.Teknik patron İsmail Kartal bu problemi çözmeye çalışacak. Ancak yine de İsmail Kartal 2 kaliteli beke sahip olmanın avantajına da sahip olacak.Önümüzdeki maçlarda savunmanın sağında kimin görev yapacağı sorusunun cevabı da ortaya çıkmış olacak. Yerli kontenjanında olması sebebiyle Mert'in bir adım önde olduğunu ifade ediliyor.