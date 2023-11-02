Fenerbahçe'de Mert Müldür ihtimali!

Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Müldür'ün, Trabzonspor karşılaşmasında stoperde görev alma ihtimali bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Müldür ihtimali!
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02 Kasım 2023 10:41
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başından bu yana sadece 93 dakika şans verdiği Mert Müldür ile bir görüşme yaptığı ve Trabzonspor derbisine hazır olmasını istediği belirtildi.

A planında Samet Akaydın - Jayden Oosterwolde stoperde oynayacak ancak aksi bir durumda Mert'in stoperde oynama ihtimali var.

Mert Müldür, bu sezon toplamda 6 maçta süre buldu.  



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