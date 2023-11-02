Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başından bu yana sadece 93 dakika şans verdiği Mert Müldür ile bir görüşme yaptığı ve Trabzonspor derbisine hazır olmasını istediği belirtildi.
A planında Samet Akaydın - Jayden Oosterwolde stoperde oynayacak ancak aksi bir durumda Mert'in stoperde oynama ihtimali var.
Mert Müldür, bu sezon toplamda 6 maçta süre buldu.
A planında Samet Akaydın - Jayden Oosterwolde stoperde oynayacak ancak aksi bir durumda Mert'in stoperde oynama ihtimali var.
Mert Müldür, bu sezon toplamda 6 maçta süre buldu.