Fenerbahçe'de Mert Müldür hırslı!

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den formayı almakta güçlük çeken Mert Müldür'ün İsmail Kartal'la özel olarak görüştüğü öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Müldür hırslı!
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31 Mart 2024 11:39
Fenerbahçe'de Milli takıma seçilmesine rağmen Bright Osayi-Samuel'den formayı almakta güçlük çeken Mert Müldür'ü hırs bastı.

EURO 2024'TEKİ YERİNİ GARANTİLEMEK İSTİYOR

24 yaşındaki oyuncu ligin kalan haftalarında forma giyerek EURO 2024'teki yerini garantilemek istiyor.

İSMAİL KARTAL İLE GÖRÜŞTÜ

Mert'in İsmail Kartal'la görüşerek daha fazla süre istediği öğrenildi.

4 GOLE KATKI

Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Müldür, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.  

 
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