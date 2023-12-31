Fenerbahçe'de Mert Müldür gelişmesi

Fenerbahçe'de Nijeryalı yıldız Osayi Samuel'in Afrika Kupası için Milli Takımı'na gitmesi sonrası, 13 Ocak itibarıyla ligdeki maçlara yetenekli sağ bek Mert Müldür ile başlayacak.
Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli çalıştırıcısı, oyuncusunu fizik olarak hazır hale getirmeye çalışıyor.
TEKNİK EKİP İLGİLENİYOR
24 yaşındaki futbolcunun, bu haftaya kadar istenilen performansı sahaya yansıtamaması sorun olarak görülüyor. Ancak teknik heyetin Mert ile yakından ilgilenerek eksiklerini gidermesini sağlayacağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon ligde 9, Avrupa'da ise 2 maçta toplam 216 dakika görev yapan milli futbolcunun da hocasına her zaman göreve hazır olduğu mesajını verdiği öğrenildi.
Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli çalıştırıcısı, oyuncusunu fizik olarak hazır hale getirmeye çalışıyor.
TEKNİK EKİP İLGİLENİYOR
24 yaşındaki futbolcunun, bu haftaya kadar istenilen performansı sahaya yansıtamaması sorun olarak görülüyor. Ancak teknik heyetin Mert ile yakından ilgilenerek eksiklerini gidermesini sağlayacağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon ligde 9, Avrupa'da ise 2 maçta toplam 216 dakika görev yapan milli futbolcunun da hocasına her zaman göreve hazır olduğu mesajını verdiği öğrenildi.