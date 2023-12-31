Fenerbahçe'de Mert Müldür gelişmesi

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Afrika Kupası'na gidecek Osayi-Samuel'in yokluğunda sağ beke Mert Müldür'ü hazırlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Mert Müldür gelişmesi
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31 Aralık 2023 12:30
Son güncelleme 31 Aralık 2023 12:31
Fenerbahçe'de Nijeryalı yıldız Osayi Samuel'in Afrika Kupası için Milli Takımı'na gitmesi sonrası, 13 Ocak itibarıyla ligdeki maçlara yetenekli sağ bek Mert Müldür ile başlayacak.

Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli çalıştırıcısı, oyuncusunu fizik olarak hazır hale getirmeye çalışıyor.

TEKNİK EKİP İLGİLENİYOR 

24 yaşındaki futbolcunun, bu haftaya kadar istenilen performansı sahaya yansıtamaması sorun olarak görülüyor. Ancak teknik heyetin Mert ile yakından ilgilenerek eksiklerini gidermesini sağlayacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon ligde 9, Avrupa'da ise 2 maçta toplam 216 dakika görev yapan milli futbolcunun da hocasına her zaman göreve hazır olduğu mesajını verdiği öğrenildi. 

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