Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş planları bozdu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe rotasını Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Galatasaray ile girdiği zirve yarışında kayıp istemeyen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal'ın tüm planlarını Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bozdu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş planları bozdu
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16 Mart 2024 13:47
Son haftalarda ortaya koyduğu performansla müthiş bir çıkış yakalayan milli futbolcuyu, önceki günkü mücadelede 75 dakika dinlendiren tecrübeli çalıştırıcının hesapları bu kez tutmadı.

Saint Gilloise maçında 75. dakikada oyuna giren Mert Hakan 89'da kendini yere bırakıp kenara değişiklik işareti yapmış ve oyundan çıkmıştı.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK ZAMANI

İsmail Kartal da karşılaşma sonunda öğrencisinin durumu hakkında yapılan kontrollerin ardından belli olacağını açıklarken, tecrübeli futbolcunun Trabzon deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun Mert Hakan yerine 10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski'ye görev vereceği bildirildi.

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