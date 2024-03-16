Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş planları bozdu

Son haftalarda ortaya koyduğu performansla müthiş bir çıkış yakalayan milli futbolcuyu, önceki günkü mücadelede 75 dakika dinlendiren tecrübeli çalıştırıcının hesapları bu kez tutmadı.



Saint Gilloise maçında 75. dakikada oyuna giren Mert Hakan 89'da kendini yere bırakıp kenara değişiklik işareti yapmış ve oyundan çıkmıştı.



İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK ZAMANI



İsmail Kartal da karşılaşma sonunda öğrencisinin durumu hakkında yapılan kontrollerin ardından belli olacağını açıklarken, tecrübeli futbolcunun Trabzon deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun Mert Hakan yerine 10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski'ye görev vereceği bildirildi.





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