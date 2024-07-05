Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş parmak ısırttı

Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni sözleşme uzattığı Mert Hakan Yandaş, sezon öncesindeki hazırlık kampında sergilediği performansla göze girdi.
Topuk Yaylası'nın ardından Avusturya'da da kendini gösteren tecrübeli oyuncuya teknik direktör Jose Mourinho'dan tam not geldi.
Mert'in idmanlarda attığı goller Portekizliyi sevindirirken parmakları ısırttı.
SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 27 resmi maça çıktı ve 3 gol, 6 asistle oynadı.
Topuk Yaylası'nın ardından Avusturya'da da kendini gösteren tecrübeli oyuncuya teknik direktör Jose Mourinho'dan tam not geldi.
Mert'in idmanlarda attığı goller Portekizliyi sevindirirken parmakları ısırttı.
SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 27 resmi maça çıktı ve 3 gol, 6 asistle oynadı.