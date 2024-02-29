Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş isyan etti: "Herkes kendine gelsin"

FENERBAHÇE HABERLERİ: MKE Ankaragücü hüsranı sonrası soyunma odasına kaptan Mert Hakan Yandaş damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, başkentteki sonuca "Herkes kendine gelsin, bu şekilde oynayanın bu takımda yeri olamaz" sözleriyle isyan etti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş isyan etti: 'Herkes kendine gelsin'
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29 Şubat 2024 10:03
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına çıktı. İstanbul ekibi, rakibine 3-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

Kritik karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de maç sonu soyunma odasında adeta sonuca isyan vardı.

"BUNUN ÖZRÜ OLMAZ!"

İlk tepkiyi "Oynadığınız futbol da tabeladaki skor da Fenerbahçe'ye hiç yakışmadı. Bunun özrü olmaz, bunu ancak sahada maçlarınızı kazanarak telafi edebilirsiniz" sözleriyle teknik direktör İsmail Kartal verdi.

"HERKES KENDİNE GELSİN"

Ardından kaptan Mert Hakan Yandaş'ın şu sert sözleri geceye damga vurdu: "F.Bahçe elbet yenilebilir, elenebilir de ama böyle ruhsuz, mahkum, mağlubiyete razı gibi oynayamaz. Herkes kendine gelsin, böyle oynayanın takımda yeri olamaz." 



 
 

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