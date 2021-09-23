Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Mert Hakan Yandaş, bu sezon ligde ilk kez ilk 11'de forma giydi.



Ligde şu ana dek Altay ve Medipol Başakşehir deplasmanlarında sonradan oyuna giren Mert Hakan, Avrupa'da ise Eintracht Frankfurt'a karşı ilk 11'de başlamıştı.



Mert Hakan Yandaş, Giresunspor maçın 11'de başlayarak, bu sezon bir ilki yaşadı.



