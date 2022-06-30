Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın talipleri artıyor!

Fenerbahçe'de Min Jae Kim'den sonra Mert Hakan ve Serdar Dursun'a da talip çıktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın talipleri artıyor!
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30 Haziran 2022 11:36
Fenerbahçeli futbolcular, transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Avrupa devlerinin Min Jae Kim'i istediği biliniyor. Ancak başka oyunculara da teklifler var.

Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun da teklif alan isimler arasında. CSKA Moskova'nın teklifini geri çeviren Mert Hakan'a şimdi de Glasgow Rangers talip oldu.

Fenerbahçe yönetimi başarılı oyuncu için 8 milyon Euro istiyor.

SERDAR DURSUN'A MALLORCA KANCASI

Takımın geçen sezon en golcü ismi Serdar Dursun'a İspanya'dan Mallorca teklif yaptı.

Ülke medyasında çıkan haberlere göre Serdar için 5 milyon Euro gözden çıkarıldı.

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