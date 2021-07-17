Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın kaptanlık mutluluğu

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe 'ye transfer olduğu ilk sezonunda inişli çıkışlı bir performans sergilemişti. Mert Hakan'ın zaman zaman form düşüklüğü yaşamasında, takımını şampiyonluk yolunda yalnız bırakmamak için sakat sakat oynamasının etkili olduğu ortaya çıkmıştı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Csikszereda ile oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık maçında kaptanlık pazubandını Milli oyuncuya verdi. Başarılı bir performans sergileyen Mert Hakan,ifadelerini kullandı.