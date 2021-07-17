Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın kaptanlık mutluluğu

Fenerbahçe'nin Csikszereda ile oynadığı hazırlık maçında kaptanlık pazubandını takan Mert Hakan Yandaş, duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın kaptanlık mutluluğu
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17 Temmuz 2021 13:15
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe 'ye transfer olduğu ilk sezonunda inişli çıkışlı bir performans sergilemişti. Mert Hakan'ın zaman zaman form düşüklüğü yaşamasında, takımını şampiyonluk yolunda yalnız bırakmamak için sakat sakat oynamasının etkili olduğu ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Csikszereda ile oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık maçında kaptanlık pazubandını Milli oyuncuya verdi. Başarılı bir performans sergileyen Mert Hakan, "Bu gurur, bu mutluluk kelimelerle anlatılamaz" ifadelerini kullandı.




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