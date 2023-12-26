Fenerbahçe'de Mert Hakan için karar vakti

Fenerbahçe'nin ligde oynadığı Kayserispor karşılaşmasında Fred'le birlikte kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, Süper Kupa finalinde oynayabilecek. Ancak Mert Hakan'ın, Suudi Arabistan'daki mücadele yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.
Hakeme itirazdan gereksiz yere takımını eksik bırakan tecrübeli orta sahaya, teknik direktör İsmail Kartal da tepki göstermişti. Mert Hakan'a yönetimden bir ceza çıkmazsa, geniş kadroda kendisine yer bulacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te Suudi Arabistan'da oynanacak.
Hakeme itirazdan gereksiz yere takımını eksik bırakan tecrübeli orta sahaya, teknik direktör İsmail Kartal da tepki göstermişti. Mert Hakan'a yönetimden bir ceza çıkmazsa, geniş kadroda kendisine yer bulacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te Suudi Arabistan'da oynanacak.