Fenerbahçe'de Mert Hakan için karar vakti

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın Süper Kupa finaline götürülüp götürülmeyeceği netlik kazanmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Mert Hakan için karar vakti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2023 11:47
Fenerbahçe'nin ligde oynadığı Kayserispor karşılaşmasında Fred'le birlikte kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, Süper Kupa finalinde oynayabilecek. Ancak Mert Hakan'ın, Suudi Arabistan'daki mücadele yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

Hakeme itirazdan gereksiz yere takımını eksik bırakan tecrübeli orta sahaya, teknik direktör İsmail Kartal da tepki göstermişti. Mert Hakan'a yönetimden bir ceza çıkmazsa, geniş kadroda kendisine yer bulacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te Suudi Arabistan'da oynanacak.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery