Fenerbahçe'de Merih Demiral transferine engel

Fenerbahçe'de Merih Demiral, transfer edilmek istenen isimlerden biriydi. Ancak milli yıldızın transferi için ortaya büyük bir engel çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Merih Demiral transferine engel
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18 Aralık 2024 11:48
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve transferde adı sarı lacivertli takımla anılan Merih Demiral'ın sarı lacivertli takıma geri dönmeyi istediği iddia edildi.

Özellikle Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun geçirdiği ağır sakatlıkların ardından sezonu kapatırken Fenerbahçe'de savunmacı ihtiyacı doğdu ve gündeme uzun zamandır istenen Merih Demiral ismi geldi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ ZOR

Ancak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Merih'in yıllık ücretinin 10 milyon euro olduğu ve yüksek maaşı nedeniyle Fenerbahçe'ye transferinin şu an için zor göründüğü belirtildi. Milli futbolcuyla yaz transfer dönemi için görüşmeler yapılacak.

BU SEZON MERİH

Merih Demiral bu sezon takımı ile 18 maça çıktı 1 gol attı. 

 

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