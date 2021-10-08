Fenerbahçe'de Mergim Berisha sevinci

Fenerbahçe 'de transferin son günlerinde kadroya katılan Mergim Berisha, hem ülkeye hem de takıma uyumuyla sarı-lacivertli yöneticileri sevindiriyor. Mert Hakan Yandaş ile çok iyi anlaşan Mergim, neşeli tavırlarıyla dikkat çekiyor.



Disiplinli stiliyle teknik heyetin takdirini kazanan Berisha, aynı zamanda İstanbul'un keyfini çıkarıyor. Burada nişanlısı Vesa ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle Türk kahvaltılarını çok seviyor.



Kosova asıllı İsviçreli olan Vesa'nın Türkiye'de akrabaları da bulunuyor. Hem kendisi hem müstakbel eşi, İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu. Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan Berisha, düğününü de İstanbul'da yapmak istiyor.



"GOLLERİM DEVAM EDECEK"



Bu sezon 7. resmi mücadelesinde ilk kez gol sevinci yaşadı. Berisha, ilk golünün bu kadar geç gelmesinde, Süper Lig 'in tahmin edilenden daha zor olmasının etkili olduğunu dile getirdi.



Berisha, "Burada rakipler gerçekten güçlü. Herkes kazanmak için sahaya çıkıyor. Alışmak kolay değil ama uyum sürecimi geride bıraktım. Benim için önemli olan ilk golü atmaktı. Bundan sonra devamı gelecek. Umarım uzun yıllar bu formayı giyip büyük katkı sağlarım ve şampiyonluklar yaşarım" ifadelerini kullandı.



