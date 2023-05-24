Fenerbahçe'de Mergim Berisha pişmanlığı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Augsburg takımına kiraladığı Mergim Berisha, Almanya'da göz dolduruyor. Augsburg takımında gösterdiği performansla başta Alman ekipleri olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün dikkatini çekti.
Fenerbahçe'den satın alma opsiyonlu olarak Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha konusunda pişmanlık yaşanıyor. Kiralama anlaşmasına göre Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye, tam 4 milyon Euro ödemesi gerekiyor!
Ayrıca başarılı futbolcuyu 4 milyon euroya transfer edecek Augsburg takımına, daha şimdiden 10 milyon euroya varan teklifler gelmeye başladığı iddia edildi.
AUGSBURG, OPSİYONUN KULLANILACAĞINI AÇIKLADI
Alman ekibinin yöneticileri daha önce Berisha'nın sözleşmesinde yer alan satın alma maddesini kullanacaklarını açıklamıştı. Kicker'de yer alan haberde; Augsburg'un 25 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullandıktan sonra, mali sıkıntıları hafifletmek için oyuncuyu direkt olarak satacağı belirtildi!
MERGİM BERISHA'NIN AUGSBURG PERFORMANSI
Augsburg formasıyla 23 resmi maçta forma giyen Mergim Berisha, 9 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağladı.
Fenerbahçe'den satın alma opsiyonlu olarak Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha konusunda pişmanlık yaşanıyor. Kiralama anlaşmasına göre Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye, tam 4 milyon Euro ödemesi gerekiyor!
Ayrıca başarılı futbolcuyu 4 milyon euroya transfer edecek Augsburg takımına, daha şimdiden 10 milyon euroya varan teklifler gelmeye başladığı iddia edildi.
AUGSBURG, OPSİYONUN KULLANILACAĞINI AÇIKLADI
Alman ekibinin yöneticileri daha önce Berisha'nın sözleşmesinde yer alan satın alma maddesini kullanacaklarını açıklamıştı. Kicker'de yer alan haberde; Augsburg'un 25 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullandıktan sonra, mali sıkıntıları hafifletmek için oyuncuyu direkt olarak satacağı belirtildi!
MERGİM BERISHA'NIN AUGSBURG PERFORMANSI
Augsburg formasıyla 23 resmi maçta forma giyen Mergim Berisha, 9 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağladı.