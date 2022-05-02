Fenerbahçe'de mayıs ayı; karar ayı

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Konyaspor'la puan farkını 4 yapan Fenerbahçe'de ikincilik ve Şampiyonlar Ligi yolu artık açıldı. Önemli bir avantajı kazanan sarı-lacivertlilerde mayıs ayı çok hareketli geçecek.



Ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'de hem yeni teknik direktör hem de sezon planlaması kararlarının resmiyete kavuşması gerekecek. Zira 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım'da başlayacak olmasından dolayı hem lig hem de Şampiyonlar Ligi takvimi çok sıkışacak.



HAZİRAN ORTASINDA KAMP BAŞLAR



Süper Lig, 5 Ağustos'ta başlayacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda ilk maçına ise 19-20 Temmuz'da çıkacak. Bunun için de takımın yeni sezon için 15-20 Haziran tarihleri arasında sahaya inmesi şart.



TEKNİK DİREKTÖR KARARI



Teknik direktör konusu tüm bu veriler ışığında artık resmiyete kavuşmak zorunda. Zira Fenerbahçe'nin sportif başarı olarak artık kaybedecek zamanı kalmadı. Şu anda Jorge Jesus, Joachim Löw ve İsmail Kartal üçlüsü ön planda yer alıyor. Ayrıca Portekizli hoca Nuno Espirito Santo da alternatifler arasında duruyor. Sarı-lacivertlilerin önce 2022-23 sezonundaki teknik direktörünü belirlemesi ardından kadro planlamasını yapması ve en sonunda sezonu resmen açması için 45 günlük bir zamanı bulunuyor.



TAKVİM ÇOK SIKIŞIK



Sarı-lacivertliler yoğun bir yaz dönemi geçirecek. Önce Şampiyonlar Ligi ardından Süper Lig arka arkaya başlayacak. Takımın nerdeyse hazırlık maçı oynamak için bile zamanı olmayacak. 19-20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu başlayacak. Süper Lig, 5 Ağustos'ta start alacak. Fenerbahçe'nin önünde sadece 1 ay gibi yeni sezona hazırlanma süresi olacak.



GÖZLER DERBİDE



Fenerbahçe'de 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi takımın kaderini de belirleyecek. Sarı-lacivertlilerin ikinciliği garantileme konusundaki en ciddi adımı Beşiktaş maçında olacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleden iyi bir sonuç çıkarılması halinde artık ikincilik konusunda ciddi bir rahatlama yaşanacak. F.Bahçe eğer siyah-beyazlılardan bir puan bile alsa avantajını koruyacak, kalan 2 maçta 4 puan yetecek.





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