Fenerbahçe'de Maximin zamanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçında yeni transferlerden Allan Saint-Maximin'e forma verecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Maximin zamanı
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02 Ağustos 2024 07:55
Fenerbahçe'de artık tek gündem Lille maçı... Herkes salı günü oynanacak mücadeleye odaklanırken, bugüne kadar kadro tercihleriyle herkesi şaşırtan teknik direktör Jose Mourinho'nun bu kez yeni transferlere şans vereceği öğrenildi.

Özellikle Lugano maçında kanatlarda zaman zaman yaşanan sıkıntı nedeniyle Portekizli çalıştırıcının, taraftarın da performansını ve futbolunu çok merak ettiği Maximin'i bu kez sahaya süreceği bildirildi.

Böylece herkes Fenerbahçe'nin yenilenen kadrosunu, sistemini görebilecek.

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