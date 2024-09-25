Fenerbahçe'de Maximin kararı

Galatasaray derbisinin moral bozukluğuyla Avrupa Ligi'ne başlayacak Fenerbahçe, perşembe Belçika temsilcisi U.S Gilloise'yi Kadıköy'de konuk edecek.
Derbi sonrası stattan sekerek ayrılan Allan-Saint Maximin'in kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Ancak Fransız oyuncunun riske edilmesi beklenmiyor.
Sarı-lacivertli takımda Maximin'in yerine sol kanatta Dusan Tadic'in oynaması bekleniyor.
Derbi sonrası stattan sekerek ayrılan Allan-Saint Maximin'in kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Ancak Fransız oyuncunun riske edilmesi beklenmiyor.
Sarı-lacivertli takımda Maximin'in yerine sol kanatta Dusan Tadic'in oynaması bekleniyor.