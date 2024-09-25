Fenerbahçe'de Maximin kararı

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in Union Saint-Gilloise maçında riske edilmesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Maximin kararı
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25 Eylül 2024 09:21
Galatasaray derbisinin moral bozukluğuyla Avrupa Ligi'ne başlayacak Fenerbahçe, perşembe Belçika temsilcisi U.S Gilloise'yi Kadıköy'de konuk edecek.

Derbi sonrası stattan sekerek ayrılan Allan-Saint Maximin'in kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Ancak Fransız oyuncunun riske edilmesi beklenmiyor.

Sarı-lacivertli takımda Maximin'in yerine sol kanatta Dusan Tadic'in oynaması bekleniyor.

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