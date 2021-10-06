Fenerbahçe'de Max Meyer sıkı çalışacak

Alman orta saha oyuncusu Max Meyer, sezon öncesi kampı yapmadan Fenerbahçe 'ye transfer olmuştu. Pereira bu nedenle Meyer'i yavaş yavaş takıma monte ediyor.26 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 4 resmi maçta sadece 119 dakika süre aldı. Meyer, lige verilen arayı fırsata çevirmeye kararlı. Başarılı orta saha oyuncusu, bu süreçte ekstra çalışmalar yaparak arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon açığını kapatmayı planlıyor. Bunun için teknik ekip, Meyer'e özel bir antrenman programı hazırladı.