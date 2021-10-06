Fenerbahçe'de Max Meyer sıkı çalışacak

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Alman orta saha Max Meyer, takım arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon açığını kapatmayı planlıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Max Meyer sıkı çalışacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2021 12:56
Max Meyer
Max Meyer
Fenerbahçe
Alman orta saha oyuncusu Max Meyer, sezon öncesi kampı yapmadan Fenerbahçe 'ye transfer olmuştu. Pereira bu nedenle Meyer'i yavaş yavaş takıma monte ediyor.

26 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 4 resmi maçta sadece 119 dakika süre aldı. Meyer, lige verilen arayı fırsata çevirmeye kararlı. Başarılı orta saha oyuncusu, bu süreçte ekstra çalışmalar yaparak arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon açığını kapatmayı planlıyor. Bunun için teknik ekip, Meyer'e özel bir antrenman programı hazırladı. 

 
 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.