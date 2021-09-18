Fenerbahçe'de Max Meyer'in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlarken Max Meyer'in doğum günü kutlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Max Meyer'in doğum günü kutlandı
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18 Eylül 2021 23:51
Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda, Eintracht Frankfurt maçında oynayan futbolcular yenilenme ve aktif dinlenme çalışmaları yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon idmanları sonrası dar alanda pas antrenmanları ile çift kale maç yaptı. İdman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan, Alman futbolcu Max Meyer'in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından akşam yemeği sonrası pasta kesilerek kutlandı.


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