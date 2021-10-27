Fenerbahçe'de Max Meyer gözden düştü

Skora katkısı yok

Fenerbahçe'nin sezon başında Berisha'yla birlikte kadrosuna kattığı Alman oyuncuadeta yokları oynuyor.Ligin 4. haftasındaki Sivasspor ve 5. haftasındaki Başakşehir maçlarında forma şansı bulan Max Meyer, ardından oynanan 5 karşılaşmada da kadroda yer almasına rağmen Vitor Pereira tarafından oynatılmadı.Fenerbahçeli taraftarların çok şey beklediği Max Meyer, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 4 maçta skor katkısı yapamadı ve toplam 119 dakika süre aldı.