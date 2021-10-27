Fenerbahçe'de Max Meyer gözden düştü

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Max Meyer gözden düştü. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Max Meyer, ligde oynanan son 5 maçta kadroda olmasına rağmen yeterli süre alamadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Max Meyer gözden düştü
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27 Ekim 2021 10:01
Fenerbahçe'nin sezon başında Berisha'yla birlikte kadrosuna kattığı Alman oyuncu Max Meyer adeta yokları oynuyor.

Ligin 4. haftasındaki Sivasspor ve 5. haftasındaki Başakşehir maçlarında forma şansı bulan Max Meyer, ardından oynanan 5 karşılaşmada da kadroda yer almasına rağmen Vitor Pereira tarafından oynatılmadı.

Skora katkısı yok

Fenerbahçeli taraftarların çok şey beklediği Max Meyer, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 4 maçta skor katkısı yapamadı ve toplam 119 dakika süre aldı.




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