Fenerbahçe'de Max Meyer gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'de transfer döneminde kadroya katılan ancak fazla forma şansı bulamayan Max Meyer ile yollar ayrılıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Max Meyer gözden çıkarıldı
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03 Kasım 2021 11:37
Fenerbahçe'de transfer döneminde takıma katılan Max Meyer gözden çıkarıldı.

KULÜP BULMASI İSTENDİ!

Bir türlü istenilen katkıyı veremeyen Alman futbolcunun kendisinden kulüp bulunması istendi. Böylece devre arasında yabancı transferi için kontenjan açılması planlandı. Devreye Max Meyer'in menajeri 4 kulüple görüşme yaptı. Ancak yapılan görüşmelerde hiçbir kulüpten olumlu yanıt alınamadı.

PERFORMANSI YETERLİ BULUNMADI

Max Meyer'e kulüp bulunması için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu, ligde ve Avrupa'da 4 maçta toplam 120 dakika süre aldı. Alman orta saha oyuncusunun performansı yeterli bulunmadı.


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