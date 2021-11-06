Fenerbahçe'de Max Meyer gerçeği!

Fenerbahçe'de Max Meyer kendini buldu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne giremediği iddia edilen ve ocak ayında Sarı-Lacivertlilerden ayrılacağı öne sürülen Max Meyer, UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam deplasmanda oynanan Royal Antwerp maçında adeta döktürdü.
İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'la birlikte sahanın yıldızlarından olan Alman futbolcuyla -iddiaların aksine- ayrılık kararı alınmadığı ortaya çıktı.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi periyodunda Max Meyer'i rotasyonda kullanacağı bilgisine ulaşıldı.
MAX MEYER İLK GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'nin sezon başında 2 yıllığına transfer ettiği Max Meyer, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 5 maçta 1 gol kaydetti.
İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'la birlikte sahanın yıldızlarından olan Alman futbolcuyla -iddiaların aksine- ayrılık kararı alınmadığı ortaya çıktı.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi periyodunda Max Meyer'i rotasyonda kullanacağı bilgisine ulaşıldı.
MAX MEYER İLK GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'nin sezon başında 2 yıllığına transfer ettiği Max Meyer, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 5 maçta 1 gol kaydetti.