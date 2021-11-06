Fenerbahçe'de Max Meyer gerçeği!

Fenerbahçe'de Max Meyer kendini buldu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne giremediği iddia edilen ve ocak ayında Sarı-Lacivertlilerden ayrılacağı öne sürülen Max Meyer, UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam deplasmanda oynanan Royal Antwerp maçında adeta döktürdü.İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'la birlikte sahanın yıldızlarından olan Alman futbolcuyla -iddiaların aksine- ayrılık kararı alınmadığı ortaya çıktı.Teknik direktör Vitor Pereira'nın Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi periyodunda Max Meyer'i rotasyonda kullanacağı bilgisine ulaşıldı.Fenerbahçe'nin sezon başında 2 yıllığına transfer ettiği Max Meyer, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 5 maçta 1 gol kaydetti.