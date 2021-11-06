Fenerbahçe'de Max Meyer gerçeği!

Vitor Pereira'nın gözüne giremediği ve devre arasında yolların ayrılacağı iddia edilen yeni transferlerden Max Meyer, Royal Antwerp maçında sahanın yıldızlarından oldu. Belçika ekibine 1 de gol atan Alman futbolcu ile -iddiaların aksine- herhangi bir ayrılık kararının alınmadığı ortaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Max Meyer gerçeği!
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06 Kasım 2021 14:39
Max Meyer
Max Meyer
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Max Meyer kendini buldu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne giremediği iddia edilen ve ocak ayında Sarı-Lacivertlilerden ayrılacağı öne sürülen Max Meyer, UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam deplasmanda oynanan Royal Antwerp maçında adeta döktürdü.

İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'la birlikte sahanın yıldızlarından olan Alman futbolcuyla -iddiaların aksine- ayrılık kararı alınmadığı ortaya çıktı.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi periyodunda Max Meyer'i rotasyonda kullanacağı bilgisine ulaşıldı.

MAX MEYER İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin sezon başında 2 yıllığına transfer ettiği Max Meyer, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 5 maçta 1 gol kaydetti. 

 

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