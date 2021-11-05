Fenerbahçe'de Max Meyer'den sürpriz dönüş!

Fenerbahçe'de Başakşehir maçından sonra bu sezon ikinci kez 11'de görev alan Max Meyer, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Max Meyer'den sürpriz dönüş!
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05 Kasım 2021 10:11
Max Meyer
Max Meyer
Fenerbahçe
Sakatlıklar nedeniyle Konya maçının ilk 11'inden 8 değişiklikle sahaya çıkan teknik direktör Pereira, Antwerp maçında 2 sürpriz tercih yaptı.

16 resmi maçta vazgeçmediği Szalai'yi yedek kulübesine çekerken 36 gün sonra Max Meyer'e forma verdi. Başakşehir maçından sonra bu sezon ikinci kez 11'de görev alan Alman futbolcu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.

Sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atan 26 yaşındaki orta saha, Avrupa kupalarında Şubat 2017'den (Schalke-PAOK) bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı. 

 

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