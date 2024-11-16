Fenerbahçe'de Mario Branco'ya sürpriz talip!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Rus temsilcisi, Portekizli futbol adamını takıma katmak için kolları sıvadı.
BİR ÇOK OYUNCUYU GETİRDİ
Geçen sezon Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred gibi yıldız transferlerde onun imzası vardı.
SPARTAK MOSKOVA BRANCO'YU İSTİYOR
Rus ekibinde sportif direktör Tomas Amaral istifa etmişti. Spartak Moskova, Portekizli futbol adamının yerini doldurmak için kolları sıvadı. Rus basınında yer alan iddialara göre Kırmızı-Beyazlılar'ın listesinin ilk sırasında Mario Branco yer alıyor.
Rusya'daki takımlar, Ukrayna savaşı sonrası transferde Avrupa'dan çok başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika pazarına yönelmiş durumda. Spartak Moskova Yönetimi'nin, Branco'yu göreve getirerek bu bölgedeki bağlantılarından yararlanmak istiyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü'ne teklifini ileten Spartak, B planı olarak Lazio'dan ayrılan İgli Tare'yi belirledi.
MARIO BRANCO KİMDİR?
-Portekiz doğumlu 48 yaşındaki Mario Branco, profesyonel spor yönetimi diplomasına ve UEFA B lisansına sahip.
-6 dil biliyor.
-Fenerbahçe'den önce PAOK, Hajduk Split, Estoril Praia, Zaglebie Lubin, Steaua Bükreş, Wisla Krakow gibi takımlarda görev yaptı.
-Fenerbahçe ile Türkiye Kupası, PAOK'ta Süper Lig ve Yunanistan Kupası, Polonya ekibi Zaglebie Lubin ile de lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
BİR ÇOK OYUNCUYU GETİRDİ
Geçen sezon Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred gibi yıldız transferlerde onun imzası vardı.
SPARTAK MOSKOVA BRANCO'YU İSTİYOR
Rus ekibinde sportif direktör Tomas Amaral istifa etmişti. Spartak Moskova, Portekizli futbol adamının yerini doldurmak için kolları sıvadı. Rus basınında yer alan iddialara göre Kırmızı-Beyazlılar'ın listesinin ilk sırasında Mario Branco yer alıyor.
Rusya'daki takımlar, Ukrayna savaşı sonrası transferde Avrupa'dan çok başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika pazarına yönelmiş durumda. Spartak Moskova Yönetimi'nin, Branco'yu göreve getirerek bu bölgedeki bağlantılarından yararlanmak istiyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü'ne teklifini ileten Spartak, B planı olarak Lazio'dan ayrılan İgli Tare'yi belirledi.
MARIO BRANCO KİMDİR?
-Portekiz doğumlu 48 yaşındaki Mario Branco, profesyonel spor yönetimi diplomasına ve UEFA B lisansına sahip.
-6 dil biliyor.
-Fenerbahçe'den önce PAOK, Hajduk Split, Estoril Praia, Zaglebie Lubin, Steaua Bükreş, Wisla Krakow gibi takımlarda görev yaptı.
-Fenerbahçe ile Türkiye Kupası, PAOK'ta Süper Lig ve Yunanistan Kupası, Polonya ekibi Zaglebie Lubin ile de lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.