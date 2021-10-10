Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'de Tisserand'ın tedavisi büyük ölçüde tamamlanırken, Vitor Pereira'nın yıldız ismi sahaya süreceği tarih de hemen hemen netleşti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ne zaman dönecek?
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10 Ekim 2021 12:23
Marcel Tisserand
Marcel Tisserand
Fenerbahçe
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek Fenerbahçe'de, sakatların dönüşü teknik direktör Vitor Pereira'yı bir hayli sevindirirken, bu isimlerden biri de Marcel Tisserand olmuştu.

Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Demokratik Kongolu stoper, saha çalışmalarına start verdi.

Tecrübeli oyuncunun, önümüzdeki hafta kademeli olarak takıma dahil edilmesi planlanıyor.

Trabzon'da riske edilmeyecek olan Marcel'in Alanyaspor maçında kadroda yerini alması hedefleniyor. 

 
 

 


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