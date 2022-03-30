Fenerbahçe, yeni sezonda Avrupa çapında tanınmış bir teknik adamla çalışmayı planlıyor. Sarı-Lacivertlilerin Joachim Löw ve Jorge Jesus'un ardından İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini'nin menajeri ile de temasa geçtiği iddia edilmişti. Ancak gelen son bilgilere Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı ile devam etme ihtimalinin olduğu yönünde.



Fenerbahçe'den görüşme için süre isteyen İtalyan teknik adam, ülkesinin milli takımı ile devam edip etmeyeceğine 10 gün içinde karar verecek. Mancini ayrılmaya karar verirse Fenerbahçe ile masaya oturacak.



Gelen bilgilere göre Mancini'yi takımın başında görmek isteyen birçok Avrupa kulübünün olduğu, bu bakımdan görüşmelerin zorlu geçeceği ifade ediliyor.



Daha önce Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan ve Türkiye Kupası'nı kaldıran Mancini görev yaptığı takımlarda yüksek transfer bütçesi istemesi ile de tanınıyor.

















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