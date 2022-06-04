Fenerbahçe'de Mali Genel Kurul günü

Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Olağan Mali Genel Kurul'da üyelerin karşısına çıkıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Mali Genel Kurul günü
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04 Haziran 2022 10:15
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yoğun bir çalışma sürecinin ardından Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Koç, bu operasyonun hemen ardından bugün Olağan Mali Genel Kurul'da üyelerin karşısına çıkıyor.

Fenerbahçe'de mali genel kurul saat 10.30'da başladı. Kuruldan tüm gelişmeleri canlı takip ediyoruz.

GÜNDEM

Yönetimin geride kalan dönemdeki mali faaliyetleri ibra için oylamaya sunulacak.

Ayrıca Sarı-Lacivertliler'in finansal durumuyla ilgili de üyelere bilgi verilecek.

İSMAİL KARTAL ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Fenerbahçe'de görevi sona eren İsmail Kartal, olağan genel mali kurulunda alkışlarla karşılandı.



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