Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yoğun bir çalışma sürecinin ardından Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Koç, bu operasyonun hemen ardından bugün Olağan Mali Genel Kurul'da üyelerin karşısına çıkıyor.
Fenerbahçe'de mali genel kurul saat 10.30'da başladı. Kuruldan tüm gelişmeleri canlı takip ediyoruz.
GÜNDEM
Yönetimin geride kalan dönemdeki mali faaliyetleri ibra için oylamaya sunulacak.
Ayrıca Sarı-Lacivertliler'in finansal durumuyla ilgili de üyelere bilgi verilecek.
İSMAİL KARTAL ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Fenerbahçe'de görevi sona eren İsmail Kartal, olağan genel mali kurulunda alkışlarla karşılandı.
Fenerbahçe'de mali genel kurul saat 10.30'da başladı. Kuruldan tüm gelişmeleri canlı takip ediyoruz.
GÜNDEM
Yönetimin geride kalan dönemdeki mali faaliyetleri ibra için oylamaya sunulacak.
Ayrıca Sarı-Lacivertliler'in finansal durumuyla ilgili de üyelere bilgi verilecek.
İSMAİL KARTAL ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Fenerbahçe'de görevi sona eren İsmail Kartal, olağan genel mali kurulunda alkışlarla karşılandı.
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