Fenerbahçe'de maaş dengesi rahatlattı

'de uzun süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek için her türlü çalışmayı yapan yönetim, kaliteli bir kadronun ardından yeni hamleler de gerçekleştiriyor. Bu sezon kurulan kadronun yanısıra saha dışında da çalışmalar yapılarak futbolcuların rahat ve mutlu olması için çaba sarf ediliyor.vegibi önemli yıldızları transfer eden yönetim bu futbolculara iddialı maaşlar da veriyor. Ama idareciler yerli oyuncuları da bu çerçevede unutmadı. Bu oyuncularla yapılan anlaşmalarda da iyileştirmeye gidildi.Döviz kurunun son yılllarda yükselmesiyle yerli oyuncuların ücretleri de erimişti. Yönetim sezon başındaki hareketiyle bu sıkıntıyı büyük ölçüde giderdi. Tüm yerli oyuncuların ücretlerinde zam yapılarak döviz kuru karşısında rahatlamaları sağlanırken,Böylece 4 milyon euroluk ücret alan Edin Dzeko, Dusan Tadic'in yansıra yine önemli ücretler alan Szymanski, Fred, Becao gibi yabancı isimlerle yerli oyuncular arasında ücret konusunda uçurumun önüne geçildi.Bu sayede yerli oyuncuların kafalarının daha rahat olması ve sahaya daha fazla konsantrasyon sağlamaları amaçlandı. Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci gibi önemli isimlerin başarılı performansı yapılan hamlenin tam yerinde olduğunu kanıtladı.