Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ihtimali!

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor. Geçen sezonki Emre Belözoğlu dönemi dışında, gelen her hocanın ilk 11'e yazdığı ilk isimlerin başında gelen Gustavo, Pereira'nın da vazgeçilmezi oldu.



Portekizli teknik adam şimdi tecrübeli öğrencisini yeni bir göreve hazırlıyor: Stoper... Tisserand ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle Szalai ve Kim'in dışında elde kalan tek savunmacı Novak oldu. Pereira, Çek oyuncuda da bir sıkıntı yaşanması ihtimalini göz önünde bulundurarak, Gustavo'yu idmanlardaki çift kale maçlarda stoper olarak hazırlıyor.



3'lü tecrübesi az



Bu pozisyon, Brezilyalı yıldız için yeni değil. Gustavo Fenerbahçe'nin yanı sıra Marsilya'da da zaman zaman defansın ortasında oynamıştı. Ancak tecrübeli oyuncu 3'lü savunmanın stoperi olarak görev yapma konusunda fazla deneyim sahibi değil.



2017-18 sezonunun son bölümünde Marsilya zaman zaman bu sistemde oynamıştı. Gustavo sadece 3 maçta 3'lü savunmanın stoperi olarak sahada yer almıştı. Sambacı'nın bu bölgede görev yapmayı sevmediği bilinse de şu anki gibi acil durumlarda elini taşın altına sokmaya hazır.



