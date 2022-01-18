Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gözden düştü!

Fenerbahçe'de son 2 sezondur performansı düşüşe geçen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo gözden düştü. Brezilyalı yıldıza talip çıkması halinde kolaylık sağlanabileceği kaydedildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gözden düştü!
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18 Ocak 2022 11:22
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde savaşçı futbolu ile taraftarın sevgilisiydi. Luiz Gustavo artık gözden düştü...

Son iki sezondur performansı gerileyen ve saha içi katkısı azalan Brezilyalı ön libero ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Arap kulüplerinin radarında olan Gustavo için resmi teklif henüz yok. Ancak gelirse yönetimin kolaylık sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

34 yaşındaki Gustavo takımda en çok kazananlar arasında yer alıyor.  

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