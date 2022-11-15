Fenerbahçe'de Luan Peres unutuldu

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan kadrosunda kattığı Luan Peres, yaşadığı sakatlıktan halen kurtulamadı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Luan Peres unutuldu
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15 Kasım 2022 11:43
Fenerbahçe'nin deplasmanda Rennes ile oynadığı mücadelede sakatlanan Luan Peres bir türlü sahalara dönemedi.

Taraftarlar tecrübeli savunma oyuncusunun durumunu merak ediyor. Son olarak teknik direktör Jorge Jesus, Dünya Kupası arası dönüşünde Peres'in sağlıklı şekilde dönmesini beklediklerini ifade etti.

Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, Luan Peres'in kesinlikle ameliyat olmayacağını duyurdu.

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