Fenerbahçe'de Luan Peres endişesi

Fenerbahçe'de sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Luan Peres'in durumu endişe yaratıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Luan Peres endişesi
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13 Nisan 2023 13:52
Luan Peres
Luan Peres
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin 15 Eylül 2022'de oynadığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçı olan Rennes karşılaşmasında sakatlanan Luan Peres'in geri dönememesi Sarı-Lacivertli takımda endişe yarattı.

Dizinde bir sakatlığı bulunan ve Jesus'un "Ameliyat olmadan sahalara dönmesini sağlamaya çalışıyoruz" dediği Luan için yapılan denemelerin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Peres ile ilgili gelen bir başka iddia ise ameliyat olması durumunda yazın yapılacak hazırlık kampını kaçırma riskinin bulunduğu. 

 

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