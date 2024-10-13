Fenerbahçe'de Livakovic için transfer kararı

Fenerbahçe'de başarılı kaleci Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
LIVAKOVIC'E İZİN YOK
Hırvat eldiven Livakovic'e birçok Suudi Arabistan ekibinden teklif geldiği öğrenildi. Ancak yönetim onu devre arasında satmayı kesinlikle düşünmüyor.
TWENTE MAÇINDA 8 KURTATIŞ
Twente karşısında tam 8 kurtarış yapan Hırvat file bekçisi, bu performansıyla Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında yaptığı bir maçta en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu.
LIVAKOVIC'E İZİN YOK
Hırvat eldiven Livakovic'e birçok Suudi Arabistan ekibinden teklif geldiği öğrenildi. Ancak yönetim onu devre arasında satmayı kesinlikle düşünmüyor.
TWENTE MAÇINDA 8 KURTATIŞ
Twente karşısında tam 8 kurtarış yapan Hırvat file bekçisi, bu performansıyla Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında yaptığı bir maçta en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu.