Fenerbahçe'de Livakovic için transfer kararı

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e birçok Suudi Arabistan ekibinden teklif geldiği öğrenildi. Ancak yönetim onu devre arasında satmayı kesinlikle düşünmüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Livakovic için transfer kararı
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13 Ekim 2024 13:38
Fenerbahçe'de başarılı kaleci Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

LIVAKOVIC'E İZİN YOK

Hırvat eldiven Livakovic'e birçok Suudi Arabistan ekibinden teklif geldiği öğrenildi. Ancak yönetim onu devre arasında satmayı kesinlikle düşünmüyor.

TWENTE MAÇINDA 8 KURTATIŞ

Twente karşısında tam 8 kurtarış yapan Hırvat file bekçisi, bu performansıyla Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında yaptığı bir maçta en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu. 

 

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