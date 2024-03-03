Fenerbahçe'de Livakovic çok rahat!

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Hatayspor deplasmanında kariyerinin en kolay maçlarından birini çıkardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Livakovic çok rahat!
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03 Mart 2024 10:21
Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakovic, Sarı-Lacivertli ekipteki en rahat maçlarından birisini geride bıraktı.

Hırvat file bekçisi Hatayspor deplasmanında kariyerinin en kolay maçlarından birini çıkardı.

Bordo-Beyazlılar, pozisyon üretme konusunda bir hayli zorlanınca 29 yaşındaki eldivene de pek iş düşmedi.

Öyle ki Livakovic, 90 dakikanın sonunda kalesinde kendisini zorlayacak bir şut dahi görmedi.



 
 

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