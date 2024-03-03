Fenerbahçe'de Livakovic çok rahat!

'nin yıldız file bekçisi, Sarı-Lacivertli ekipteki en rahat maçlarından birisini geride bıraktı.Hırvat file bekçisi Hatayspor deplasmanında kariyerinin en kolay maçlarından birini çıkardı.Bordo-Beyazlılar, pozisyon üretme konusunda bir hayli zorlanınca 29 yaşındaki eldivene de pek iş düşmedi.Öyle ki Livakovic, 90 dakikanın sonunda kalesinde