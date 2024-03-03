Fenerbahçe'de Livakovic çok rahat!

Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakovic, Sarı-Lacivertli ekipteki en rahat maçlarından birisini geride bıraktı.
Hırvat file bekçisi Hatayspor deplasmanında kariyerinin en kolay maçlarından birini çıkardı.
Bordo-Beyazlılar, pozisyon üretme konusunda bir hayli zorlanınca 29 yaşındaki eldivene de pek iş düşmedi.
Öyle ki Livakovic, 90 dakikanın sonunda kalesinde kendisini zorlayacak bir şut dahi görmedi.
Hırvat file bekçisi Hatayspor deplasmanında kariyerinin en kolay maçlarından birini çıkardı.
Bordo-Beyazlılar, pozisyon üretme konusunda bir hayli zorlanınca 29 yaşındaki eldivene de pek iş düşmedi.
Öyle ki Livakovic, 90 dakikanın sonunda kalesinde kendisini zorlayacak bir şut dahi görmedi.