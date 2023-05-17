Fenerbahçe'de liste başı Livakovic!

Fenerbahçe'de transfer dönemi öncesi kaleye çok önemli bir hamle geliyor. Geçmiş dönemlerdeki hatalardan ders çıkaran sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'ten Livakovic'i getirerek kaliteye yatırım yapmak istiyor

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Fenerbahçe'de liste başı Livakovic!
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17 Mayıs 2023 08:33
Kaleci mevkiinde son dönemde eleştiriler alan Fenerbahçe işini bu kez şansa bırakmayacak.

Sarı-lacivertliler şimdiden kaleci transferi için mesai harcıyor. Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen Dominik Livakovic için çalışmalar erken başlatıldı. Kaliteye yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki eldiven için harekete geçti.

LİSTENİN İLK SIRASINDA

Kalede Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat olmasına karşın hem tecrübe hem de kalite anlamında Avrupa'nın önemli kalecilerinden birini getirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Dinamo Zagreb ile sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek olan Livakovic listenin ilk sırasında bulunuyor.

Bu sezon bazı maçlarda hatalı goller yiyen ve formsuz olan Altay Bayındır, kalede görev almaya devam etmişti. İrfan Can ise ancak Altay sakatlanınca eldivenleri alabilmişti.

TRANSFERDE 'KALİTE' GÖZETİLECEK

Yeni sezonda bu durumun farklı olması bekleniyor. Rekabetin artması ve kalede kalitenin yükseltilmesi bu açıdan önem kazanıyor. Sarı-lacivertlilerde kaledeki kalite yatırımının benzerinin diğer mevkiilerde de olması bekleniyor.

Yapılacak transferlerde artık kalitenin gözetileceği ve takımın kalitesinin yüksek seviyeye çıkarılmasının amaçlanacağı vurgulanıyor. Bu sayede takımdaki forma rekabeti de yükseğe çekilmiş olacak. 

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