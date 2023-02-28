Fenerbahçe'de Lincoln'ün formayı vermeye niyeti yok

Fenerbahçe'de her geçen hafta formunu artıran Lincoln Henrique, formayı bırakmaya niyeti olmadığını gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Lincoln'ün formayı vermeye niyeti yok
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28 Şubat 2023 10:52
Lincoln
Lincoln
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Jorge Jesus, sol beke Jayden Oosterwolde transfer edilmesine rağmen Konyaspor maçında da Lincoln Henrique'yi 11'de oynattı. Sambacı, yine iyi bir performans sergiledi.

Normal pozisyonu ofansif orta saha olmasına ve kariyerinde ilk kez sol bekte görev yapmasına rağmen her geçen hafta formunu artıran Sambacı, formayı bırakmaya niyeti olmadığını gösterdi.

OOSTERWOLDE'YE MESAJ

Lincoln, Konyaspor maçında bir penaltı yaptırıp, King'in golünde de asiste imzasını attı. 24 yaşındaki oyuncu, yeni arkadaşı Oosterwolde'ye adeta, "Forma için daha beklemen gerek" mesajını verdi. 

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