Fenerbahçe'de Jorge Jesus, sol beke Jayden Oosterwolde transfer edilmesine rağmen Konyaspor maçında da Lincoln Henrique'yi 11'de oynattı. Sambacı, yine iyi bir performans sergiledi.Normal pozisyonu ofansif orta saha olmasına ve kariyerinde ilk kez sol bekte görev yapmasına rağmen her geçen hafta formunu artıran Sambacı, formayı bırakmaya niyeti olmadığını gösterdi.Lincoln, Konyaspor maçında bir penaltı yaptırıp, King'in golünde de asiste imzasını attı. 24 yaşındaki oyuncu, yeni arkadaşı Oosterwolde'ye adetamesajını verdi.