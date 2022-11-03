Fenerbahçe'de Lincoln Henrique tehlikesi

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında cezalı bir oyuncu bulunmuyor.



Ancak AEK Larnaca ile oynanan her iki karşılaşmada da kart gören Lincoln ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, bugün görev yapıp sarı kart görürse, Sarı- lacivertlilerin bir sonraki Avrupa müsabakasında (Lider olursa son 16 turu, ikinci olursa Play-Off turu) takımını yalnız bırakacak.



Lincoln Henrique, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol 6 asistlik katkı sağladı.