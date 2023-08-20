Fenerbahçe'de Lincoln Henrique takımda kalıyor!

Fenerbahçe gelen transferler sonrası yabancı sayısı 17'i bulurken takımdan gönderilmesi beklenen isimlerle tek tek vedalaşıyor. Buna göre sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin durumu da belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique takımda kalıyor!
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20 Ağustos 2023 11:22
Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını sürdürürken bir yandan da transfer harekatı devam ediyor. 
Sarı-lacivertliler'de  durumu merak edilen isimlerden biri de uzun süre sahalardan uzak kalan Lincoln Henrique.

İsmail Kartal, oyuncunun sözleşmesinin askıya alınacağını açıklamıştı. Ancak yönetim ya da teknik heyet bu konuyu henüz kesinleştirmiş değil.

Eylül sonunda sahalara dönmesi beklenen Lincoln Henrique'nin kesin olarak kadroda tutulacağı ifade edildi. Yabancı oyuncu sayısına göre ise durumunun yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.

 

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