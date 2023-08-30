Fenerbahçe'de Lincoln Henrique dönüş hazırlığında

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla mücadelesinde sakatlanan Lincoln Henrique için teknik direktör İsmail Kartal, 'Sözleşmesini askıya alacağız' demişt. Fakat Eylül sonunda sahalara dönmesi beklenen Brezilyalı için yönetim bekleme kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique dönüş hazırlığında
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30 Ağustos 2023 08:50
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 09:04
Geçtiğimiz sezon Sevilla maçında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle aylardır takımından uzak kalan Lincoln Henrique, bir süredir düz koşulara başlamıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncunun sözleşmesinin askıya alınacağını açıklasa da yönetim ya da teknik heyet bu konuyu henüz kesinleştirmiş değil. Çünkü Brezilyalı yıldız beklenenden erken dönuyor.

''ÇOK ÖZLEDİM'' MESAJI

Eylül sonunda sahalara dönmesi beklenen Lincoln Henrique'nin kesin olarak kadroda tutulacağı ifade edildi.

Yabancı oyuncu sayısına göre ise sözleşme durumunun yeniden gözden geçirileceği kaydedildi. Önceki gün "Çok özledim" mesajı paylaşarak taraftarlardan yüzlerce mesaj alan Sambacı'nın özel antrenör eşliğinde güçlendirme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

 

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