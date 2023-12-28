Fenerbahçe'de ligde 17 maçlık ilk bölümün en istikrarlısı Tadic

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan Dusan Tadic, 1468 dakika sahada kaldı

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de ligde 17 maçlık ilk bölümün en istikrarlısı Tadic
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28 Aralık 2023 15:08
Trendyol Süper Lig'de sezonun 17 maçlık ilk bölümünü zirvede tamamlayan Fenerbahçe'de en fazla forma şansı bulan oyuncu Dusan Tadic oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, 44 puan toplayarak averajla zirveye kuruldu.

Fenerbahçe, ligin ilk bölümünde attığı 44 golle bu alanda da zirvede yer aldı. Sarı-lacivertliler kalesinde ise 14 gol gördü.

Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk bölümünde toplam 27 futbolcu görev aldı.

- En çok oynayan Dusan Tadic

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk bölümünde teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi tecrübeli futbolcu Dusan Tadic oldu.

Deneyimli hücumcu, sarı-lacivertli formayla takımının ligde yaptığı 17 karşılaşmanın tamamında forma giyerken, 1468 dakika sahada kaldı.

Söz konusu sürede takımına 7 gollük de katkı sağlayan 35 yaşındaki oyuncuyu, 16 maçta 1440 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu takip etti.

Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski 17 maçta 1378 ve Edin Dzeko 16 maçta 1307 dakika süre aldı.

- En golcüsü Dzeko

Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde en fazla golü Bosna Hersekli yıldız oyuncu Edin Dzeko kaydetti.

Süper Lig'in ilk bölümünde sarı-lacivertli 9 oyuncu, 41 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gol krallığı yarışında Galatasaraylı Mauro Icardi ile zirveyi paylaşan Edin Dzeko, attığı 12 golle ilk yarıda takımının en skorer ismi oldu.

Edin Dzeko'yu, 8 golle Sebastian Szymanski, 7 golle Dusan Tadic ve 6 golle de İrfan Can Kahveci takip etti.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi 3, Bright Osayi-Samuel ise 2 gol kaydederken, Alexander Djiku, Cengiz Ünder ve Joshua King birer gol üretti.

Sarı-lacivertlilerin hanesine yazılan diğer 3 gol ise rakip takımın futbolcuları tarafından kendi kalelerine gönderildi.

- En hırçın İsmail Yüksek

Süper Lig'de sezonun ilk bölümünde toplam 4 kez kırmızı kart gören Fenerbahçe'de en hırçın isim İsmail Yüksek oldu.

Sarı-lacivertli takımda sezonun ilk bölümünde 3 oyuncu 4 kez oyundan atılırken, 18 futbolcu 42 kez sarı kart gördü.

Bu futbolcular arasında 24 yaşındaki milli oyuncu İsmail Yüksek, 2 kırmızı ve 1 kez sarı kartla cezalandırıldı.

İsmail Yüksek dışında Fred ve Mert Hakan Yandaş birer kez kırmızı kartla oyun dışında kalırken, en çok sarı kartı 5 kez ile Bright Osayi-Samuel gördü.

Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydın ise 4'er kez sarı kart aldı.

- Futbolcuların performansı

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Gol Sarı Kırmızı
Dusan Tadic 17 17 1468 7 2  
Ferdi Kadıoğlu 16 16 1440   2  
Sebastian Szymanski 17 16 1378 8 2  
Edin Dzeko 16 16 1307 12 2  
Dominik Livakovic 14 14 1260      
İrfan Can Kahveci 17 13 1170 6 4  
İsmail Yüksek 15 12 1125   1 2
Bright Osayi-Samuel 13 13 1061 2 5  
Alexander Djiku 12 11 968 1 3  
Fred Rodrigues 12 12 951   3 1
Jayden Oosterwolde 14 9 921   3  
Rodrigo Becao 9 9 715   2  
Samet Akaydın 10 6 568   4  
Miguel Crespo 8 5 467   3  
Miha Zajc 7 3 375      
Serdar Aziz 4 3 266      
Cengiz Ünder 9 4 248 1 1  
Michy Batshuayi 10 1 205 3 1  
İrfan Can Eğribayat 2 2 180   1  
Mert Hakan Yandaş 7 2 178     1
Mert Müldür 9 1 169   1  
Ryan Kent 7 1 133      
Joshua King 7   95 1 2  
Altay Bayındır 1 1 90      
Umut Nayir 5   47      
Bartuğ Elmaz 3   17      
Emre Mor 2   7      
 
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