Trendyol Süper Lig'de sezonun 17 maçlık ilk bölümünü zirvede tamamlayan Fenerbahçe'de en fazla forma şansı bulan oyuncu Dusan Tadic oldu.
Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, 44 puan toplayarak averajla zirveye kuruldu.
Fenerbahçe, ligin ilk bölümünde attığı 44 golle bu alanda da zirvede yer aldı. Sarı-lacivertliler kalesinde ise 14 gol gördü.
Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk bölümünde toplam 27 futbolcu görev aldı.
- En çok oynayan Dusan Tadic
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk bölümünde teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi tecrübeli futbolcu Dusan Tadic oldu.
Deneyimli hücumcu, sarı-lacivertli formayla takımının ligde yaptığı 17 karşılaşmanın tamamında forma giyerken, 1468 dakika sahada kaldı.
Söz konusu sürede takımına 7 gollük de katkı sağlayan 35 yaşındaki oyuncuyu, 16 maçta 1440 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu takip etti.
Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski 17 maçta 1378 ve Edin Dzeko 16 maçta 1307 dakika süre aldı.
- En golcüsü Dzeko
Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde en fazla golü Bosna Hersekli yıldız oyuncu Edin Dzeko kaydetti.
Süper Lig'in ilk bölümünde sarı-lacivertli 9 oyuncu, 41 kez rakip fileleri havalandırdı.
Gol krallığı yarışında Galatasaraylı Mauro Icardi ile zirveyi paylaşan Edin Dzeko, attığı 12 golle ilk yarıda takımının en skorer ismi oldu.
Edin Dzeko'yu, 8 golle Sebastian Szymanski, 7 golle Dusan Tadic ve 6 golle de İrfan Can Kahveci takip etti.
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi 3, Bright Osayi-Samuel ise 2 gol kaydederken, Alexander Djiku, Cengiz Ünder ve Joshua King birer gol üretti.
Sarı-lacivertlilerin hanesine yazılan diğer 3 gol ise rakip takımın futbolcuları tarafından kendi kalelerine gönderildi.
- En hırçın İsmail Yüksek
Süper Lig'de sezonun ilk bölümünde toplam 4 kez kırmızı kart gören Fenerbahçe'de en hırçın isim İsmail Yüksek oldu.
Sarı-lacivertli takımda sezonun ilk bölümünde 3 oyuncu 4 kez oyundan atılırken, 18 futbolcu 42 kez sarı kart gördü.
Bu futbolcular arasında 24 yaşındaki milli oyuncu İsmail Yüksek, 2 kırmızı ve 1 kez sarı kartla cezalandırıldı.
İsmail Yüksek dışında Fred ve Mert Hakan Yandaş birer kez kırmızı kartla oyun dışında kalırken, en çok sarı kartı 5 kez ile Bright Osayi-Samuel gördü.
Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydın ise 4'er kez sarı kart aldı.
- Futbolcuların performansı
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların performansı şöyle:
Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, 44 puan toplayarak averajla zirveye kuruldu.
Fenerbahçe, ligin ilk bölümünde attığı 44 golle bu alanda da zirvede yer aldı. Sarı-lacivertliler kalesinde ise 14 gol gördü.
Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk bölümünde toplam 27 futbolcu görev aldı.
- En çok oynayan Dusan Tadic
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk bölümünde teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi tecrübeli futbolcu Dusan Tadic oldu.
Deneyimli hücumcu, sarı-lacivertli formayla takımının ligde yaptığı 17 karşılaşmanın tamamında forma giyerken, 1468 dakika sahada kaldı.
Söz konusu sürede takımına 7 gollük de katkı sağlayan 35 yaşındaki oyuncuyu, 16 maçta 1440 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu takip etti.
Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski 17 maçta 1378 ve Edin Dzeko 16 maçta 1307 dakika süre aldı.
- En golcüsü Dzeko
Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde en fazla golü Bosna Hersekli yıldız oyuncu Edin Dzeko kaydetti.
Süper Lig'in ilk bölümünde sarı-lacivertli 9 oyuncu, 41 kez rakip fileleri havalandırdı.
Gol krallığı yarışında Galatasaraylı Mauro Icardi ile zirveyi paylaşan Edin Dzeko, attığı 12 golle ilk yarıda takımının en skorer ismi oldu.
Edin Dzeko'yu, 8 golle Sebastian Szymanski, 7 golle Dusan Tadic ve 6 golle de İrfan Can Kahveci takip etti.
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi 3, Bright Osayi-Samuel ise 2 gol kaydederken, Alexander Djiku, Cengiz Ünder ve Joshua King birer gol üretti.
Sarı-lacivertlilerin hanesine yazılan diğer 3 gol ise rakip takımın futbolcuları tarafından kendi kalelerine gönderildi.
- En hırçın İsmail Yüksek
Süper Lig'de sezonun ilk bölümünde toplam 4 kez kırmızı kart gören Fenerbahçe'de en hırçın isim İsmail Yüksek oldu.
Sarı-lacivertli takımda sezonun ilk bölümünde 3 oyuncu 4 kez oyundan atılırken, 18 futbolcu 42 kez sarı kart gördü.
Bu futbolcular arasında 24 yaşındaki milli oyuncu İsmail Yüksek, 2 kırmızı ve 1 kez sarı kartla cezalandırıldı.
İsmail Yüksek dışında Fred ve Mert Hakan Yandaş birer kez kırmızı kartla oyun dışında kalırken, en çok sarı kartı 5 kez ile Bright Osayi-Samuel gördü.
Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydın ise 4'er kez sarı kart aldı.
- Futbolcuların performansı
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların performansı şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|İlk 11
|Süre
|Gol
|Sarı
|Kırmızı
|Dusan Tadic
|17
|17
|1468
|7
|2
|Ferdi Kadıoğlu
|16
|16
|1440
|2
|Sebastian Szymanski
|17
|16
|1378
|8
|2
|Edin Dzeko
|16
|16
|1307
|12
|2
|Dominik Livakovic
|14
|14
|1260
|İrfan Can Kahveci
|17
|13
|1170
|6
|4
|İsmail Yüksek
|15
|12
|1125
|1
|2
|Bright Osayi-Samuel
|13
|13
|1061
|2
|5
|Alexander Djiku
|12
|11
|968
|1
|3
|Fred Rodrigues
|12
|12
|951
|3
|1
|Jayden Oosterwolde
|14
|9
|921
|3
|Rodrigo Becao
|9
|9
|715
|2
|Samet Akaydın
|10
|6
|568
|4
|Miguel Crespo
|8
|5
|467
|3
|Miha Zajc
|7
|3
|375
|Serdar Aziz
|4
|3
|266
|Cengiz Ünder
|9
|4
|248
|1
|1
|Michy Batshuayi
|10
|1
|205
|3
|1
|İrfan Can Eğribayat
|2
|2
|180
|1
|Mert Hakan Yandaş
|7
|2
|178
|1
|Mert Müldür
|9
|1
|169
|1
|Ryan Kent
|7
|1
|133
|Joshua King
|7
|95
|1
|2
|Altay Bayındır
|1
|1
|90
|Umut Nayir
|5
|47
|Bartuğ Elmaz
|3
|17
|Emre Mor
|2
|7
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