Fenerbahçe'de lider çok, sorun yok!

Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ortaya çıkan 'yıldız' oyuncu sorunu bu sezon yapılan transferlerle çözüldü. Kaptanlık pazubandını takmış üç ismi kadrosunda bulunduran sarı-lacivertliler saha içinde her soruna anında çözüm buluyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de lider çok, sorun yok!
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27 Ağustos 2023 12:14
Yaz transfer döneminde çok önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de hem yönetim hem teknik heyet hem de oyuncular bunun rahatlığını ilk resmi maçtan itibaren yaşamaya başladı. Gol yollarında sıkıntı yaşanmazken sarı-lacivertliler, hem Trendyol Süper Lig'deki, hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bütün maçlarını kazanarak 7'de 7 yaptı.

3 LİDER KARAKTERLİ FUTBOLCU VAR

Özellikle Başkan Ali Koç döneminde daha önce de birçok yıldız ve tecrübeli isim takıma kazandırılsa da bunlar sahada ortaya çıkan sorunları çözmekte sıkıntı yaşıyordu, bu alınan sonuçlara da yansıyor, sezon sonunda hüsrana sebebiyet veriyordu. Yeni dönemde ise Dusan Tadic (Sırbistan) ve Edin Dzeko (Bosna Hersek) gibi milli takımlarında, Dominik Livakovic gibi (Dinamo Zagreb) kulüp takımında kaptanlık yapan üç önemli ismi transfer eden sarı-lacivertlilerde artık sahada bir sorun çıkması ya da rakibin kapandığı anlarda kilidi açmak için hemen bir çözüm bulunuyor.



Bu önemli detay oyuncuların daha güvenli oynamasını sağlarken, tribüne gelen taraftarı da maçın tıkandığı anlarda düşürmüyor, aksine futbolculara daha fazla destek olmasını sağlıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da bu önemli hamleden mutluluk duyduğu, her maça farklı bir kadro ile çıkabildiği için takım içindeki rekabeti de yüksek tuttuğu öğrenildi. 

 
 

 

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