Fenerbahçe'de Levent Mercan tepkisi: 'Neden alındı?'

Fenerbahçe camiası, sezon başında gelen Levent Mercan'ın neden oynatılmadığını soruyor.
Sarı-Lacivertliler'de Ferdi Kadıoğlu'nun gidişiyle sol bekte Jayden Oosterwolde oynamaya başlamıştı. Hollandalı oyuncu Samsun'da sakatlanınca Jose Mourinho, Alexander Djiku'yu sola kaydırdı, stopere Samet Akaydin'i aldı, orijinal sol bek Levent Mercan'ı hiç düşünmedi.
Bu durum Fenerbahçe camiasında, "Madem oynatılmayacak, Levent Mercan niye alındı?" eleştirilerine neden oldu.
Çünkü Portekizli hoca karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada da, "Mert Hakan'ı oyuna alacaktım, mecburen Samet'i sahaya sürdüm" diyerek Samsun'un son dakika golüne mazeret üretti.
UEFA LİSTESİNDE YOK
23 yaşındaki Levent Mercan, Fenerbahçe'nin sezon başındaki ilk transferi olmuştu. Geçen sezon Karagümrük forması ile ligde 36 maça çıkan Levent, 1 gol atıp, 5 asist gerçekleştirmişti. Mourinho sezon öncesi hazırlık maçlarında 2'si 45, 2'si 22 ve 8 dakika olmak üzere kısa süreler şans verdiği Levent'i ligde sadece 5-0'lık Rize maçının son 10 dakikasında oynatmıştı. Manchester United maçı öncesinde Oosterwolde sakat, Levent ve Kostic de UEFA listesinde yok. Şimdi soru şu, "Levent Avrupa kadrosunda yok, ligde de oynatılmıyorsa neden Fenerbahçe'de?"
Sarı-Lacivertliler'de Ferdi Kadıoğlu'nun gidişiyle sol bekte Jayden Oosterwolde oynamaya başlamıştı. Hollandalı oyuncu Samsun'da sakatlanınca Jose Mourinho, Alexander Djiku'yu sola kaydırdı, stopere Samet Akaydin'i aldı, orijinal sol bek Levent Mercan'ı hiç düşünmedi.
Bu durum Fenerbahçe camiasında, "Madem oynatılmayacak, Levent Mercan niye alındı?" eleştirilerine neden oldu.
Çünkü Portekizli hoca karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada da, "Mert Hakan'ı oyuna alacaktım, mecburen Samet'i sahaya sürdüm" diyerek Samsun'un son dakika golüne mazeret üretti.
UEFA LİSTESİNDE YOK
23 yaşındaki Levent Mercan, Fenerbahçe'nin sezon başındaki ilk transferi olmuştu. Geçen sezon Karagümrük forması ile ligde 36 maça çıkan Levent, 1 gol atıp, 5 asist gerçekleştirmişti. Mourinho sezon öncesi hazırlık maçlarında 2'si 45, 2'si 22 ve 8 dakika olmak üzere kısa süreler şans verdiği Levent'i ligde sadece 5-0'lık Rize maçının son 10 dakikasında oynatmıştı. Manchester United maçı öncesinde Oosterwolde sakat, Levent ve Kostic de UEFA listesinde yok. Şimdi soru şu, "Levent Avrupa kadrosunda yok, ligde de oynatılmıyorsa neden Fenerbahçe'de?"