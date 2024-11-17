Fenerbahçe'de Levent Mercan pes etmiyor!

Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de görev aldığı maçta Zenit karşısında golünü atan Levent Mercan, attığı golle pes etmediğini gösterdi. Yetenekli oyuncu, teknik ekipten daha fazla forma istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Levent Mercan pes etmiyor!
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17 Kasım 2024 09:35
Fenerbahçe, Zenit maçında ilkleri yaşadı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten büyük umutlarla transfer edilen Schalke altyapılı Levent Mercan, mecburiyetten de olsa ilk 11'de ilk kez şans buldu, bu şansı çok iyi değerlendirdi.

GALİBİYETE TAŞIYAN İSİM

23 yaşındaki gurbetçi, sadece iyi futbol sergilemekle de kalmadı, Zenit önünde takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Teknik direktör Mourinho'nun gol sonrası sahaya dalıp, kucaklayarak tebrik ettiği Levent Mercan, önemli mesajlar verdi.

"ÇOK İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİK"

Takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Levent Mercan, "Tüm oyuncular çok iyi mücadele etti. Güzel bir oyun performansı gösterdik. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Hazırlık maçı olsa bile her zaman en iyisini yapmak istiyoruz. Bunu çok iyi gösterdik" açıklamasında bulundu. 

 
 

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