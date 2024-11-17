Fenerbahçe'de Levent Mercan pes etmiyor!

Fenerbahçe, Zenit maçında ilkleri yaşadı.
Sezon başında Fatih Karagümrük'ten büyük umutlarla transfer edilen Schalke altyapılı Levent Mercan, mecburiyetten de olsa ilk 11'de ilk kez şans buldu, bu şansı çok iyi değerlendirdi.
GALİBİYETE TAŞIYAN İSİM
23 yaşındaki gurbetçi, sadece iyi futbol sergilemekle de kalmadı, Zenit önünde takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Teknik direktör Mourinho'nun gol sonrası sahaya dalıp, kucaklayarak tebrik ettiği Levent Mercan, önemli mesajlar verdi.
"ÇOK İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİK"
Takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Levent Mercan, "Tüm oyuncular çok iyi mücadele etti. Güzel bir oyun performansı gösterdik. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Hazırlık maçı olsa bile her zaman en iyisini yapmak istiyoruz. Bunu çok iyi gösterdik" açıklamasında bulundu.
Sezon başında Fatih Karagümrük'ten büyük umutlarla transfer edilen Schalke altyapılı Levent Mercan, mecburiyetten de olsa ilk 11'de ilk kez şans buldu, bu şansı çok iyi değerlendirdi.
GALİBİYETE TAŞIYAN İSİM
23 yaşındaki gurbetçi, sadece iyi futbol sergilemekle de kalmadı, Zenit önünde takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Teknik direktör Mourinho'nun gol sonrası sahaya dalıp, kucaklayarak tebrik ettiği Levent Mercan, önemli mesajlar verdi.
"ÇOK İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİK"
Takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Levent Mercan, "Tüm oyuncular çok iyi mücadele etti. Güzel bir oyun performansı gösterdik. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Hazırlık maçı olsa bile her zaman en iyisini yapmak istiyoruz. Bunu çok iyi gösterdik" açıklamasında bulundu.