Fenerbahçe'de Levent Mercan için transfer kararı

Fenerbahçe'de sezon başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya transfer edilen Levent Mercan, bir türlü Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.
OCAK AYINDA YOLCU
23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KİRALANMASI DÜŞÜNÜLÜYOR
Avrupa kadrosuna yazılmayan ve Süper Lig'de sadece 9 dakika görev yapan Mercan'ın Süper Lig'den bir takıma kiralanması düşünülüyor.
5 MAÇTA KADRODA YER ALMADI
Genç oyuncu, ligdeki 5 maçta kadroda yer almadı.
OCAK AYINDA YOLCU
23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KİRALANMASI DÜŞÜNÜLÜYOR
Avrupa kadrosuna yazılmayan ve Süper Lig'de sadece 9 dakika görev yapan Mercan'ın Süper Lig'den bir takıma kiralanması düşünülüyor.
5 MAÇTA KADRODA YER ALMADI
Genç oyuncu, ligdeki 5 maçta kadroda yer almadı.