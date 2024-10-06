Fenerbahçe'de Levent Mercan için transfer kararı

Fenerbahçe'de başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya transfer edilen Levent Mercan'ın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Levent Mercan için transfer kararı
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06 Ekim 2024 14:19
Fenerbahçe'de sezon başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya transfer edilen Levent Mercan, bir türlü Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.

OCAK AYINDA YOLCU

23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KİRALANMASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Avrupa kadrosuna yazılmayan ve Süper Lig'de sadece 9 dakika görev yapan Mercan'ın Süper Lig'den bir takıma kiralanması düşünülüyor.

5 MAÇTA KADRODA YER ALMADI

Genç oyuncu, ligdeki 5 maçta kadroda yer almadı. 

 
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