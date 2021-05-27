Fenerbahçe'de Lemos ve Sadık'a Süper Lig'den talip çıktı

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasın yer alması zor görünen Mauricio Lemos ve Sadık Çiftpınar, Süper Lig ekiplerinin ilgisini çekti.

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Fenerbahçe'de Lemos ve Sadık'a Süper Lig'den talip çıktı
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27 Mayıs 2021 14:12
Mauricio Lemos Merladet
Mauricio Lemos Merladet
Fenerbahçe
Yeni sezon kadrosunda yer alması zor görünen Maurico Lemos ile Sadık Çiftpınar, Süper Lig takımlarının iştahını kabarttı.

Sadık için eski kulübü Yeni Malatyaspor'un nabız yokladığı belirtiliyor. Lemos'la ise Çaykur Rizespor'un ilgilendiği dile getirildi. Şartlarda anlaşılması halinde iki oyuncuya izin verilecek.

Fenerbahçe'de ligde bu sezon Lemos 8, Sadık ise 6 kez forma giyebildi.


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